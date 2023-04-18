«القاهرة» تخصص أرقاما لتلقي الشكاوى في العيد.. وحملات على محطات «تموين السيارات»

قال اللواء عبدالنعيم حامد، مدير مديرية التموين بالقاهرة، إنّه جرى تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام عيد الفطر، تضم قيادات المديرية ومديري الإدارات الداخلية، لتلقي بلاغات المواطنين وحلها، مع وجود غرفة عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية في الأحياء، لتلقي بلاغات المواطنين على أرقام 27420038- 27420019- 27420025- 27420037.

مواعيد عمل المخابز

وأوضح مدير مديرية التموين في القاهرة، في بيان عنها، أنّ مواعيد المخابز ستعود للعمل مرة أخرى كما كانت قبل رمضان، مع المتابعة المستمرة من الأجهزة التموينية، وإلغاء إجازات مفتشي الرقابة التجارية والتموينية.

وأكد حامد، أنّ الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، وفرت كميات كبيرة من السلع والسكر المحلى والمسلى والزبد الطبيعي والأسماك الطازجة والمجمدة واللحوم والبيض والرنجة من خلال المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد.

تغطية احتياجات المحافظة من أسطوانات البوتاجاز

ولفت إلى أنّه جرى التنسيق مع شركة بوتاجاسكو وبتروجاس، لتغطية جميع مناطق المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز، حيث سيتم تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات شباب الخريجين، وتشغيل جميع المراكز والمكاتب وسيارات شباب الخريجين خلال أيام العيد، وتشغيل المراكز بنسبة 100% يوم وقفة العيد.

وتابع أنّه سيتم التنسيق لتشغيل جميع المراكز بنسبة 75% ثاني أيام العيد، وسوف تعمل المكاتب والمراكز وسيارات شباب الخريجين بنسبة 100% من طاقتها في ثالث أيام العيد، مشيرا إلى أنّه سيتم تكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد، للتأكد من توافر البنزين والسولار، ومنعا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات.