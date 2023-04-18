ارتفاع الحرارة في مدن جنوب سيناء.. ودهب تسجل 29 درجة

موجة حارة تشهدها مدن محافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت درجات الحرارة في كل المدن المطلة على ساحل خليج العقبة، وسجلت مدينة دهب أعلى درجة اليوم.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن طقس جنوب سيناء اليوم حار مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، ووجود نشاط خفيف للرياح التي تهب على أنحاء المحافظة.

طقس مدينة دهب

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن طقس مدينة دهب اليوم حار خلال ساعات النهار، إذ تسجل المدينة الواقعة علي خليج العقبة 29 مئوية، وتصل خلال اليوم إلى 33 درجة، وسرعة الرياح بلغت 18 كيلومترا في الساعة، وهي رياح شمالية، ونسبة الرطوبة في الهواء 31%.

وتابع، بأن مدينة شرم الشيخ تشهد طقسا حارا صباح اليوم، وسلجت 28 درجة، وسرعة الرياح 10 كيلومترات في الساعة، والرطوبة 31%، فيما سجلت مدينة نويبع 28 درجة، وطابا 27 درجة، أما طور سيناء العاصمة فسجلت 27 درجة.

أقل درجة حرارة في سانت كاترين

وقال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، إن المدينة سجلت أقل درجة حرارة على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء، وطقس المدينة اليوم الثلاثاء حار في النهار بارد ليلا والسماء صافية والرطوبة منخفضة.

وأضاف، بأن مدينة سانت كاترين سجلت صباح اليوم 21 درجة، وجبل سانت كاترين 13 درجة، وجبل موسى 17 درجة، وتصل في النهار إلى 22 درجة.