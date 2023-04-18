سيولة مرورية أعلى الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة

شهدت الطرق الرئيسية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حملات مرورية، صباح اليوم، لتحقيق الانضباط ورصد المخالفات وسط سيولة مرورية أعلى المحاور والطرق الرئيسية، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة.

سيولة مرورية أمام قائدي السيارات

في القاهرة شهد كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية سيولة مرورية حتى غمرة، وللمتجه إلى العباسية، كما شهد تقاطع صلاح سالم كثافات بسيطة، وشهد كورنيش النيل في اتجاه المعادي سيولة متحركة أمام قائدي السيارات، بينما شهد شارع جسر السويس بالقاهرة في الاتجاه القادم من رمسيس والعباسية والمتجه إلى مصر الجديدة وعين شمس والمطرية والمرج والسلام كثافات متحركة أمام قائدي السيارات وسط تواجد لضباط المرور كما شهد طريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من العباسية إلى مطار القاهرة ومناطق مصر الجديدة والنزهة ومساكن شيراتون، سيولة مرورية أمام قائدي السيارات.

كثافات بمحور صفط اللبن

أما الطرق الرئيسية بالجيزة، فشهد محور صفط اللبن في الاتجاه القادم من الجيزة والدقي والمهندسين إلى 6 أكتوبر والهرم والمريوطية عن طريق الطريق الدائري توقف تام في حركة السيارات بسبب زيادة الأحمال، كما شهد طريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من العباسية إلى مطار القاهرة ومناطق مصر الجديدة والنزهة ومساكن شيراتون، كثافات مرورية أمام قائدي السيارات.