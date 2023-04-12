تفاصيل الحالة المرورية في الشوارع والمحاور الرئيسية.. سيولة على أغلب الطرق

تنتشر حملات الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، على الطرق والمحاور الرئيسية، لتحرير المخالفات بأنواعها، ومنها عدم وضع الملصق الإلكتروني ومخالفات تجاوز السرعة المقررة.

خطة مرورية

وتعتمد عليها الإدارة العامة للمرور، خطة للقضاء على أي كثافات قد تعيق الحركة أمام قائدي المركبات، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، فضلا عن الاستعانة بالأوناش لإزالة أي أعطال.

سيولة مرورية

أما عن الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، فظهرت سيولة مرورية على أغلب الطرق، ومنها الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس مرورًا بالمرج وحتى نزلة قليوب والمتجه إلى منطقة الوراق.

وفى ميدان مصطفي محمود في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول وحتى مطلع كوبري 15 مايو، ظهرت سيولة مرورية، وكذلك في محور 26 يوليو وميدان التحرير وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس، ومناطق وسط البلد، وأعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول.

وظهرت كذلك سيولة مرورية أعلى محور صفط اللبن للقادم من الدائري، وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ونزلة ميدان المؤسسة وقليوب، وفي منطقة الزمالك.