أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 18-4-2023 في الأسواق.. اعرف التفاصيل

استقرت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 18-4-2023 في الأسواق بشكل ملحوظ، ويتراوح سعر حديد التسليح في أرض المصنع بين 28 ألفًا و500 جنيه و35 ألفًا للطن، إذ أنَّه يوجد اختلاف في السعر بالنسبة للمستهلك، وجاء سعر حديد السويس بسعر 23 ألفًا و50 جنيهًا، ووصل سعر حديد بشاي للصلب إلى 35 ألفًا للطن، والمراكبي سجل 28 ألفًا و500 جنيه.

ﺳﻌر ﺣدﯾد ﻋز اﻟﯾوم

ووصل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 18-4-2023، وهو الأكثر إنتاجية في الأسواق المصرية إلى 32 ألفًا و135 جنيهًا للطن، مع العلم أنَّ هذا السعر لا يتضمن تكلفة النقل للمستهلك.

سعر حديد المصريين

وعن سعر حديد اﻟﻣﺻرﯾﯾن جاء بـ23 ألفًا و50 جنيهًا للطن في أرض المصنع، كما أنَّه لا يتضمن سعر نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد الجارحي

وبالنسبة لسعر حديد الجارحي، وصل بالنسبة لتسليم أرض مصنع إلى 28 ألفًا و500 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء

وأشار رامي فارس الخبير العقاري، في تصريحات سابقة، بشأن ذلك، إلى أنَّ لمساندة أو مساعدة الشركات العقارية، والمطورين في هذا المجال، من المهم وضع سقف محدد بالنسبة لأسعار مواد البناء والمواد الخام، خاصة أنَّها تعتبر القوة الاقتصادية الكبرى للاقتصاد المصري.