موعد صرف معاشات شهر مايو 2023.. قبل العيد أم بعد انتهاء الإجازة؟

أيام معدودة تفصلنا عن حلول عيد الفطر المبارك، وهو ما جعل عدد كبير من المواطنين خاصة أصحاب المعاشات يتساءلون عن موعد صرف معاشات شهر مايو، وهل سيتم تبكير موعده لصرفه قبل العيد، أم سيحصلون عليه بعد العيد.

صرف معاشات مايو 2023 الأول من الشهر المقبل

ووفقا لما صدر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن موعد صرف معاشات شهر مايو 2023، كما هو يوم الإثنين الموافق 1 من شهر مايو المقبل، أي بعد عيد الفطر المبارك، حيث لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن صرف المعاشات قبل العيد.

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه فور الإعلان عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2023، يمكن للمواطنين صرفه بأكثر من طريقة، سواء الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف، أو من منافذ الفوري، أو من منافذ البريد، وأخيرا ماكينات الصراف الآلي.

تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات تصل إلى 14 مليار جنيه

ونوهت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات تصل إلى 14 مليار جنيه، وذلك عن شهر أبريل ومايو ويونيو.

وجدير بالذكر، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قامت بصرف معاشات شهر أبريل 2023، بالزيادة المقررة بقيمة 15% بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها، أي بتكلفة تصل إلى 55 مليار جنيه في السنة الواحدة، لـ 11 مليون مواطن، وذلك تنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.