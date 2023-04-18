«شؤون الحرمين» تعلن نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين ليلة 27 رمضان

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح خطتها المُعدة لتفويج قاصدي المسجد الحرام ليلة 27 من شهر رمضان لعام 1444هـجريا، بمتابعة ميدانية من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

تفويج المصلين والمعتمرين ليلة 27 رمضان

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، الفرق الميدانية بهدف تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام بالتنسيق مع الجهات المشاركة لتكامل المنظومة، وذلك عبر توجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف حسب ما هو معد بخطة الرئاسة المعتمدة.

وتوافد المصلون والمعتمرون بكل انسيابية من خلال 118 بابا منها: 3 أبواب لدخول المعتمرين، و68 بابا مخصصة للمصلين، و50 باباً مخصصة للطوارئ، و40 بابا داخليا، بمساندة كل الطاقات البشرية والتقنية، حيث تحقق أداء النُسك في هذه الليلة المباركة بكل يسر وسهولة.

استعدادات المسجد الحرام

وأتمت الرئاسة تزويد المسجد الحرام هذه الليلة بـ30 ألف حافظة لماء زمزم، متوزعة في كافة أنحائه وساحاته ومرافقه الخارجية، كما وفرت ما يزيد على 300 حقيبة متنقلة لتوزيع عبوات زمزم بأكثر من 1300 عامل، وأكملت فرش السجاد بكافة المصليات والساحات الخارجية بـ35 ألف سجادة.