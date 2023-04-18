عدد ساعات الصيام في اليوم الـ27 من رمضان وموعد الإفطار

أيام قليلة وينتهي شهر رمضان، حيث يزيد عدد ساعات الصوم في أواخر أيامه، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية عدد ساعات الصيام في اليوم الـ27 من شهر رمضان المبارك ووقت الإفطار والسحور والإمساك وأذان المغرب وفق إمساكية شهر الصوم في القاهرة.

عدد ساعات الصيام في اليوم الـ27 من رمضان

وتأتي عدد ساعات الصيام في اليوم الـ27 من رمضان وفق إمساكية شهر الصوم كما يلي:

تبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الـ27 من رمضان الموافق الثلاثاء 18 أبريل، نحو 14 ساعة و50 دقيقة.

صلاة المغرب 6:24

العشاء 7:45

السحور 1:34

الإمساك 3:34

الفجر 3:54

الشروق 5:25

الظهر 11:54

العصر 3:30

ووفقا لإمساكية شهر رمضان، يكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما، ويُتوقع وفق الحسابات الفلكية أن يكون آخر أيام شهر رمضان بعد غد الخميس، وهو أطول أيام شهر رمضان في عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.