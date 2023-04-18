لموظفي القطاع الخاص.. هل الثلاثاء المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر؟

هل الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بأجر؟، سؤال يتردد حاليا على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي بين موظفي القطاع الخاص، بحثا عن حقوقهم من المنشآت والمؤسسات التي يعملون بها، خاصة أن الثلاثاء المقبل 25 أبريل هو إجازة رسمية، سيحصل عليها الموظفون والعاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء رسميا

ووفقا لقرار حسن شحاته وزير القوى العاملة الصادر الأسبوع الماضي، بشأن تحديد موعد وأيام إجازة عيد الفطرالمبارك 2023، وموعد إجازة عيد تحرير سيناء، فإن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أبريل 2023، سيكون إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل، وهو ما ورد نصه صريحا في قرار وزير القوى العاملة رقم 14 لسنة 2023 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، تنفيذا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.

إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء 2023

وأكد البيان الرسمي الصادر يوم الأربعاء الماضي، أنّ إجازتي عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، ستكونان اعتبارا من الخميس 20 إبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023، والذي نص في مادته الأولى على «تكون الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

شروط تشغيل العامل في إجازة عيد تحرير سيناء

وأوضح بيان الوزارة أن ذلك يأتي حرصا على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات، ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وأشار البيان إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثل هذا الأجر.