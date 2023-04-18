إصابة شخصين انقلبت بهما سيارة نصف نقل في ترعة بالدقهلية

أصيب شخصان بمحافظة الدقهلية، إثر انقلاب سيارة نصف نقل بهما في مياه ترعة على الطريق الواصل بين مدينتي المطرية وبورسعيد، وتم نقلهما إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافهما.

انقلاب سيارة في ترعة

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المطرية، يفيد انقلاب سيارة نصف نقل في مياه ترعة على الطريق الجديد الواصل بين مدينتي المطرية وبورسعيد، مما أدى إلي إصابة شخصين، وتم تحويلهما إلى مستشفى المطرية المركزي لتلقي العلاج.

إجراء التحريات الأولية

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية انقلاب سيارة نصف نقل داخل مياه الترعة على الطريق الواصل بين مدينتي المطرية وبورسعيد الجديد، مما أدى إلي إصابة ماجد كمال الحبشي، 42 عاما من مدينة كفر الشيخ، وسامي إبراهيم محمود، 33 عاما.

وأسرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المطرية المركزي، وتبين إصابة الأول بكسر في الساعد الأيمن، والآخر باشتباه ما بعد الارتجاج، وحُرر محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.