عرض السائق المتهم بدهس شاب في الخليفة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض السائق المتهم بدهس شاب خلال عبوره الطريق في دائرة قسم شرطة الخليفة على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الحادث تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة إخطارا من شرطة النجدة بمصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق في دائرة قسم الشرطة، وتم التحفظ على المتهم والسيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى محمد في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى إصابته بنزيف خارجي.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.