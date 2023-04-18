ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في جنوب سيناء

أكد إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، شن حملات مستمرة طوال الفترة المقبلة، في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وقال وكيل وزارة التموين لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إنه جرى القيام بحملة مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري وحماية المستهلك في مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ التي تعد المقصد السياحي الاول في إجازة عيد الفطر، وجرى ضبط رنجة وسجق وكبدة مجهولة المصدر.

طن رنجة مجهول المصدر

وأكد «الحارون»، إنه في إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، تم شن حملة مكبرة في مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ ضمت مديريات الصحة والطب البيطري، إضافة إلى مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وتمكنت من ضبط أسماك مملحة مجهولة المصدر ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتابع، بأن الحملة تمكنت من ضبط طن من الرنجة المدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر بمدينتي شرم الشيخ وطور سيناء، وجرى التحفظ علي الأسماك المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة.

ضبط كبدة وسجق

وأشار «الحارون» إلى أن حملة التفتيش علي المحال التجارية والمطاعم والأماكن التي تقدم مأكولات ومشروبات للمواطنين تمكنت من ضبط 330 كيلوجراما من الكبدة والسجق المجمدة مجهولة المصدر.

وأضاف، أن الحملة في مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ حررت 62 محضرا متنوعا، عبارة عن بيع بسعر أعلى من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.