وفاة مسن أثناء صلاة الفجر داخل مسجد في المنيل

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة ساجدا أثناء أداء صلاة الفجر داخل مسجد بمنطقة المنيل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بوفاة عجوز أثناء صلاة الفجر

تلقى مأمور قسم شرطة مصرالقديمة إخطارا من شرطة النجدة، بوفاة مسن داخل إحدى المساجد بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى محمد قباري مواليد 1954، وبالفحص تبين العثور علي متعلقاته الشخصية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات الأولية حول الواقعة

وكشفت التحريات بأن المتوفي اعتاد يوميا أداء صلاة الفجر في المسجد محل الواقعة، وأوضحت أنه صباح اليوم وأثناء قيام المتوفي بإداء صلاة الفجر، وتحديد أثناء سجوده لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.