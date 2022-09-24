وفاة شاب سقط من شرفة منزله في العريش.. ومصرع عجوز صدمتها سيارة بالمساعيد

وصلت إلى مستشفى العريش العام، جثة شاب سقط من شرفة منزل بحي السمران جنوب المدينة وعليها آثار الكدمات وجروح.

وقال مصدر بمستشفى العريش العام لـ«الوطن» إن جثة لشاب يدعى «صديق.م» 24 عاما، من إحدى عائلات العريش، وصلت إلى قسم الطوارئ والاستقبال وتم إيداعها في ثلاجة المستشفى بعد التأكد من الوفاة، وتوقف عضلات القلب والتنفس بشكل تام، جراء سقوطه من شرفة منزل بحي السمران جنوب المدينة.

إيداع الجثة في ثلاجة مستشفى العريش العام

وأضاف المصدر الطبي، أنه تم وضع الجثة في ثلاجة مستشفى العريش العام، لتكون تحت تصرف النيابة وإنهاء التحقيقات ومعرفة أسباب السقوط.

وكانت مديرية أمن شمال سيناء تلقت إخطارًا من مستشفى العريش العام بوصول جثة شاب عشريني، وبها آثار جروح، وفتحت النيابة تحقيقات موسعة وعاينت مكان السقوط، واستجواب أهل وجيران المتوفى لمعرفة الأسباب الحقيقية للسقوط.

سيارة مجهولة تصدم سيدة عجوز بالمساعيد

وفي سياق آخر، تبحث قوات الشرطة عن سائق سيارة صدم عجوز بدوران شبرا وفر هاربًُن من المكان، وأعلن مستشفى العريش العام أن سيدة عجوز تدعى نبوية الحجاوي 72 عاما، توفيت نتيجة دهسها بسيارة أثناء عبورها الطريق بمنطقة المساعيد غرب العريش.