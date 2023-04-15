أسعار اللحوم اليوم السبت 15-4-2023 بالأسواق المصرية.. اعرف البتلو بكام؟

تعد اللحوم الحمراء من أهم المواد الغذائية التي يعتمد عليها الكثير من المصريين، وتشتهر مصر بتنوع أصناف اللحوم الطازجة والمجمدة، وتعتبر اللحوم جزءاً أساسياً من الثقافة الغذائية المصرية وتستخدم في العديد من الأطباق الشهية التي تجذب الكثيرين.

مصدر غني بالبروتينات

وتتميز اللحوم المصرية بنكهتها الفريدة والغنية، وتعتبر مصدراً غنياً بالبروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم. وتتوفر اللحوم في السوق المصرية بأسعار معقولة مما يجعلها متاحة للجميع، وتوجد في الأسواق الكبرى والمحلات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد. وبفضل الانتشار الواسع لمحلات الجزارة في مصر، يمكن للمستهلكين الحصول على اللحوم الطازجة والمجمدة بكل سهولة ويسر.

وتشهد أسعار اللحوم اليوم السبت 15-4- 2023 في مصر استقرارا واضحا بالأسواق ومحلات الوزارة والمعارض، وتتوفر اللحوم الحمراء بكميات جيدة داخل الأسواق ومعارض أهلا رمضان ومنافذ وزارة الزراعة والتموين ومنافذ أمان مما أدى إلى استقرار السعر.

أسعار اللحوم في مصر

وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إنَّ أسعار اللحوم الحمراء تشهد استقرارًا نسبيًا خلال الوقت الراهن، كما أن الطلب بدء في التزايد نتيجة اقتراب العيد.

وأوضح أنَّ أسعار اللحوم الحمراء تتراوح ما بين 230 إلى 260 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر من مكان لآخر، مشيرًا إلى أنَّه لا يمكن التوقع بأسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

أسعار اللحوم اليوم السبت 15-4ـ 2023

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 210 إلى 250 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 240 إلى 280 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 250 إلى 300 جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 200 إلى 300 جنيه.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 230 إلى 270 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 240 إلى 280 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 إلى 160 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 240 إلى 280 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 240 إلى 280 جنيهًا.