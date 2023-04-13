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«القصابين»: انتعاش مبيعات اللحوم الفترة المقبلة.. المجمدة تبدأ من 120 جنيها

كتب:

مريم حنفي
08:58 م | الخميس 13 أبريل 2023
اللحوم

اللحوم

قال سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار اللحوم البلدي تشهد استقرارا، الفترة الحالية، في الأسواق منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث تختلف أسعار اللحوم الحمراء البلدية من منطقة إلى أخرى. 

إقبال المواطنين على شراء اللحوم الفترة المقبلة

وأضاف زغلول، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا من جانب المواطنين الأقباط على شراء اللحوم سواء البلدي أو المستوردة، ويعتبر استيراد شحنات من اللحوم المستوردة التشادي أحد أسباب ضبط السوق المحلية واستقرار الأسعار الفترة الراهنة. 

 

أسعار اللحوم المجمدة 

وأوضح عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية أن كيلو اللحم البلدي يتراوح سعره ما بين 300 إلى 350 جنيها كما تتراوح أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة ما بين 230 و235 جنيها ويبلغ سعر اللحوم الهندية 120 جنيها والسوداني 195 جنيها والتشادي 145 جنيها.

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بقلم مريم حنفي