12 علامة تنذر بإصابتك بالتسمم بعد أكل الفسيخ.. اذهب إلى المستشفى فورا

كشفت الدكتورة مها غانم، أستاذ ورئيس قسم السموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الاسكندرية عن 12 علامة تظهر على الشخص حال تعرضه إلى تسمم الفسيخ أو الأسماك المملحة، وذلك تزامنا مع الاحتفال بشم النسيم.

علامات تسمم الشخص من الفسيخ

وقالت رئيس قسم السموم الإكلينيكية في تصريحات لـ«الوطن» إن علامات الإصابة بالتسمم قد تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:

- صعوبة في البلع

- ضعف العضلات

- رؤية مزدوجة

- تدلي الجفون

- رؤية ضبابية

- كلام غير واضح

- صعوبة في التنفس

- صعوبة تحريك العينين

- التقيؤ

- غثيان

- آلام في المعدة

- إسهال

علاج التسمم من الفسيخ

وأكدت أنه في حال ظهور تلك الأعراض عقب تناول الفسيخ يجب التوجه السريع إلى أقرب مستشفى أو إلى مراكز السموم لتلقي العلاج الذى توفره وزارة الصحة، حيث لايجوز أخذ هذا العلاج إلا داخل المستشفيات لوجود أعراض جانبية له يجب علاجها في وقتها.