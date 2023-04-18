تنظيم قافلة طبية للأسر الأولى بالرعاية في الشرقية ضمن «حياة كريمة»

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية في تنظيم قافلة طبية جديدة، بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 112 مريضا بالمجان.

يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة والدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

تخصصات القافلة الطبية

تضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك)، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

وقال عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إن المرضى المستفيدين من قرى الشرقاية وعزبة التل وحي مبارك مركز كفر صقر، وقريتي النخاس والحلبي مركز الزقازيق.

تنمية القرى الفقيرة

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.