الكشف على 1000 مواطن مجانا في قافلة طبية بقرية الأنصار ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، عن تنفيذ قافلة طبية بقرية الأنصار بمركز إهناسيا غرب المحافظة، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1003 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى توفير التحاليل المجانية.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين

ونظمت القافلة الطبية ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ101 مواطن.

فحص المواطنين في 7 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية الأنصار بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف فحص المرضى في 7 تخصصات، هي «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، وتنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة.

إجراء 39 تحليل دم و37 أشعة موجات فوق صوتية

كما تضمنت القافلة صرف العلاج بالمجان، وإجراء 39 تحليلاً بمعمل الدم، و 32 بمعمل الطفيليات، وإجراء 4 أشعة، واستصدار 2 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 37 حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.