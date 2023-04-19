صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة اليوم.. تعرف على التفاصيل

تصرف مرتبات شهر أبريل 2023 اليوم، للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، بعد أن تم صرف مرتبات الدفعة الأولى الخميس الماضي، وفقا لقرار وزارة المالية.

وعملت وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات أبريل 2023، تزامنا مع المناسبات الدينية، سواء عيد القيامة المجيد أو عيد شم النسيم أو عيد الفطر المبارك.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

وبالنسبة لمواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، الذي سبق وأعلنت عنه وزارة المالية من خلال الكتاب الدوري كما يلي:

- 13 أبريل 2023 الموافق يوم الخميس الماضي.

- 19 أبريل 2023 الموافق اليوم الأربعاء.

- 20 أبريل 2023 الموافق يوم الخميس المقبل.

- 26 أبريل 2023 الموافق يوم الأربعاء المقبل.

- 30 أبريل 2023 الموافق يوم الأحد المقبل.

زيادة المرتبات في شهر أبريل 2023

ويجري صرف المرتبات اليوم، بالزيادة الجديدة وفقا لوزارة المالية، إذ أنها لن تقل الزيادة الخاصة برواتب الموظفين عن 1000 جنيه كحد أدنى، ليكون على سبيل المثال مرتب موظفي الدرجة الأولى 5800 جنيه، والدرجة الثانية 5200 جنيه، وموظفي الدرجة الثالثة 4720 جنيه.