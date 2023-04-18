مصرع شاب صدمه قطار في المحلة

شهدت منطقة الشعبية، بمدينة المحلة الكبرى، مصرع شاب صدمه قطار «طنطا- المنصورة»، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص، وتصادف مرور القطار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع شاب

وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بالغربية، إخطارا بمصرع أحد الأشخاص على قضبان سكك حديد مصر، بنطاق منطقة الشعبية التابعة لمدينة المحلة الكبرى.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع أحد الشباب بعد أن صدمة قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص وتصادف مرور القطار.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات والبحث الجنائي، أن الشاب يدعى «يوسف .ع»، في العقد الثاني من العمر، مقيم بمدينة المحلة الكبرى، وصدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى ولفظ أنفاسه الأخيره، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم إخطار النيابة العامة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.