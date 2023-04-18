مسلسل عملة نادرة الحلقة 26.. عبدالجبار يأمر بإتلاف محل المحاصيل الزراعية

جاء مسلسل عملة نادرة الحلقة 26 بأحداث متتالية، في علاقة «نادرة» التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم و«عبد الجبار» الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 26

وضمن الأحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 26، حيث تقابل «أنس» التي تجسد دورها الفنانة ندى موسي، «عبيدة» وتخبره عن تصرفات والدها ومدى حيرتها، يخبرها ان الخوف هو السبب وتخبره أن عبدالجبار والدها ولا تستطيع أن تقف أمامه، ثم يخبرها عبيدة أن الظلم يزيد يوم بعد يوم.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 26

يثور عبدالجبار بعد علمه بشأن محل المحاصيل الزراعية الخاص بأهل النجع بعد تحكمه في أرزاقهم، ويدرك عبد الجبار أن نادرة السبب في هذه الفكرة، يرسل عبدالجبار رجاله لإتلاف محل المحاصيل الزراعية.

يحاول شباب النجع الاتفاق مع تاجر الجملة، ولكنه يخبرهم أنَّه يخشى من عبدالجبار بصفته المنافس الكبير لهم في المنطقة، يهدد طلبه عادل أبو عصايا بفضح أمره أمام الجميع وإخبارهم أنه قام بتأجيره لقتل حسن أبو عصايا، ويسمع حديثهم عصام أبو عصايا.