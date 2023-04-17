مسلسل عملة نادرة الحلقة 26.. إسراء تلقي نفسها في النيل خشية افتضاح أمرها

شهدت الحلقة 25 أمس من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، أحداث مثيرة، وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023، وتضمنت أحداث الحلقة قرار إسراء التي تقوم بدورها الفنانة مريم الخشت بالانتحار.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 26.. إسراء تلقي نفسها في النيل قبل أن يفتضح أمرها

وجاء ضمن أحداث الحلقة بعد تركت إسراء ابنتها ليلاً بجوار زوجها محمد فهيم وتركت له جواب تودعه وتوصيه على ابنتهما هناء، وألقت نفسها في النيل وانتحرت بسبب خوفها من أن يفتضح أمرها، بعد أن قال لها زوجها علاء أنه سيخبر والده عبدالجبار.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على cbc

ويعرض مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويأتي مسلسل عملة نادرة، ببطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين جاء أبرزهم، جمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، وكمال أبورية، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.