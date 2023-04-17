مسلسل عملة نادرة الحلقة 26.. نيللي كريم تكشف اتفاق دميانة مع عبد الجبار ضدها

بدأت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 26 بزيارة «دميانة» جومانا مراد لـ «نادرة» نيللي كريم، وتجلس معها وتطعمها بيديها، ثم تقترب منها نادرة لتأكل ثم تسألها عن الثمن الذي دفعه عبد الجبار لها لكي تتخلص منها.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 26

وترجع أحداث المسلسل إلى وسيلة معرفة «نادرة» مخطط التخلص منها وقتلها، إذ اتصلت بها «أنس» التي تجسد دورها ندى موسي، وهي تسمع حديث والدها مع دميانة وتتصل بنادرة وتخبرها.

تطور في أحداث الحلقة 26 من عملة نادرة

تخبرها دميانة باكية أنها اختارت حياتها بعد تهديد عبد الجبار لها وتؤكد دميانة لنادرة أنها لا تهتم إلا بأمرها وأمر ولدها غير معتبرة مشاكل وهموم من حولها، وتطلب منها نادرة الرحيل.

الحلقة 26 من عملة نادرة

تشير دميانة للقط برأسها وكأنها تؤكد على انقضاء أمر ما ويبادلها القط الإشارة وكأنه فهم قصدها، يخبر القط عبد الجبار أن «دميانة» نفذت المطلوب منها ويبتسم عبد الجبار، تستعد دميانة وزوجها عزت لترك النجع بأسرع وقت ممكن، تحكي نادرة لحسن أبو عصايا ما حدث ويطلب منها عدم الخروج من البيت خوفا عليها، تتصل نادرة بعبد الجبار وتكشف له خطته، يذهب عبد الجبار لبيت دميانة ولكنه لا يجد أحد.