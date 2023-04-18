أسعار المصايف في مصر 2023.. الإسكندرية والغردقة أرخصها

تشهد أسعار المصايف في مصر 2023 استقراراً ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، حيث لم تظهر ارتفاعات جديدة، بل شهد مصيف هذا العام عروضا جديدة تتناسب مع كل فئات المجتمع.

وتعد مصايف الإسكندرية والغردقة الأرخص من حيث الحد الأدنى للأسعار، حيث تتيح عروس البحر المتوسط شواطئ مجانية، بينما يبدأ رسم دخول شواطئ الغردقة من 50 جنيها، فيما تتباين الأسعار في المحافظات الأخرى.

وترصد «الوطن» أسعار المصايف في مصر 2023 بمختلف المحافظات الساحلية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة من المحافظات وإدارات السياحة والمصايف بها، والمنوط بها إعلان الأسعار.

أسعار مصيف الإسكندرية 2023

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن أسعار مصيف الإسكندرية 2023، مؤكدة أنها لم تتغير عن العام الماضي، كما أنها مقسمة إلى 4 فئات كالتالي:

- شاطئان مجانيان بدون أي رسوم للدخول.

- شواطئ الإسكندرية العامة بقيمة تذكرة 5 جنيهات للفرد.

- شواطئ مميزة تتراوح تذكرتها من 10 إلى 15 جنيها للفرد.

- شواطئ سياحية بقيمة 25 جنيها للفرد.

أسعار مصيف مطروح 2023

وعلى غرار الإسكندرية فإن أسعار مصيف مطروح 2023، تتمثل في تكلفة دخول الشواطئ إضافة إلى إيجار الشقق، ناهيك عن الفنادق التي تحوي شواطئ داخلية، بحسب شركات السياحة في مطروح التي أوضحت أن الأسعار تتمثل في التالي:

- شقة مصيف مطروح مكونة من غرفتين ومطبخ ومفروشة بمختلف الكماليات، وتكلفة هذه الشقة في 8 أيام و7 ليال هو 2950 جنيها.

- سعر الشقة الداخلية بالليلة من 250 جنيها.

- سعر الليلة بفنادق مطروح بـ500 جنيه للفرد، بينما الغرفة المزدوجة من 800 جنيه.

أسعار مصيف الغردقة 2023

وتعد أسعار مصيف الغردقة 2023 واحدة من أرخص أسعار المصايف في مصر 2023 المتمثلة في الآتي:

- شواطئ العائلات المتمثلة في شواطئ عامة تحت إشراف محافظة البحر الأحمر، وتبدأ رسم الدخول بها 50 جنيها للفرد شاملة استخدام الكراسي والشماسي.

- مصيف الغردقة 2023 التابع للمدينة الشبابية، وسعر الفرد 177 ‪ جنيها في غرفة ثلاثية أو رباعية.

أسعار مصيف بلطيم 2023

وتعد أسعار مصيف بلطيم 2023 في محافظة كفر الشيخ، في متناول الجميع، حيث تبدأ إقامة الأسرة ليوم واحد داخل «عشة مصيفية»، من 60 جنيها، و200 جنيه للعشش المصيفية التي تطل على البحر مباشرة.

أسعار مصيف دهب 2023.. الأعلى في مصر

وكشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن أسعار مصيف دهب الذي يعد أغلى المصايف في مصر 2023، نظراً لتميز المدينة بتنوع أماكن الإقامة للسياح مما يعطي السائح فرصة اختيار المكان المناسب لدخله، والتي تتمثل في التالي:

- تتراوح بين 300 إلى 2500 جنيه بالنسبة للفنادق الموجودة في منطقتي العسلة والمسبط.

- تبدأ أسعار الفنادق الخمس نجوم من 2000 جنيه وتصل إلى 7000 جنيه للغرفة المزدوجة.

أسعار مصيف رأس البر 2023

وتشهد أسعار مصيف رأس البر 2023 تباينا وفقا لما حددته محافظة دمياط لهذا العام، وتختلف وفقا للقرب أو البعد عن الشواطئ وتتمثل في التالي:

- يبدأ سعر الليلة للعشة «الفيلا» ما بين 750 إلى 1500 جنيه.

- يبدأ سعر إيجار الشقة في رأس البر من 500 جنيه في اليوم وتتكون عادة من 3 غرف و2 حمام و2 صالة.

- يبدأ سعر الشاليهات من 800 جنيه باليوم وفقا للقرب والبعد عن الشاطئ، والخدمات المتوفرة بالشالية.

- ووفقا لنزل الشباب بمدينة رأس البر فيبدأ سعر الليلة بـ350 جنيها.