مسلسل عملة نادرة الحلقة 27.. كيف يتصرف عبدالجبار بعد معرفة سر حمل زوجة ابنه

ينتظر العديد من مشاهدي مسلسل عملة نادرة عرض الحلقة 27 بعد أن تضمنت أحداث الحلقة 26 اتصال محمد فهيم الذي يجسد دور علاء، بوالدة إسراء الذي تقوم بدورها الفنانة مريم الخشت وسأل عليها ولكنه لم يجدها، وبعدها سأل عبدالجبار الذي يقوم بدوره الفنان جمال سليمان، ابنه علاء سبب غياب زوجته إسراء ويطلب منه أن يخبره بما يخفيه عنه.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل عملة نادرة

وجاء ضمن أحداث الحلقة 26 من مسلسل عملة نادرة، أن علاء أخبر والده بما حدث معه، وأن ابنته ليست ابنته الحقيقة، وأن زوجته إسراء تعرضت للاغتصاب من شخص آخر خلال الطقوس الفرعونية، وحملت منه، لكنها شعرت بالذنب وألقت نفسها في النيل في المساء، وسأل علاء عن وضع الطفلة، وأخبره والده أنه سيقوم بتربيتها كأنها ابنته.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على cbc

ويعرض مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويأتي مسلسل عملة نادرة، ببطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين جاء أبرزهم، جمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، وكمال أبورية، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.