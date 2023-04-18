مسلسل عملة نادرة الحلقة 27.. ما رد فعل نيللي كريم بعد اكتشاف مخطط قتلها؟

ينتظر جمهور الفنانة نيللي كريم عرض أحداث الحلقة 27 مسلسل عملة نادرة بعد أن شهدت أحداث الحلقة 26 اتصال أنس التي تجسد دورها ندى موسي، عقب أن سمعت حديث والدها مع جومانا مراد التي تجسد شخصية دميانة وتتصل بـ نيللي كريم التي تقدم شخصية نادرة وتخبرها بالمخطط الذي دبر للتخلص منها وقتلها.

أحداث من الحلقة 26 من مسلسل عملة نادرة

وتضمنن أحداث الحلقة 26 من مسلسل عملة نادرة، زيارة جومانا مراد التي تجسد شخصية دميانة لـ نيللي كريم التي تقوم بشخصية نادرة، وجلست معها وأطعمتها بيديها، ثم تقربت منها لتأكل وسألتها عن الثمن الذي دفعه لها عبدالجبار الذي يقوم بدور جمال سليمان حتي تتخلص منها.

وأخبرت دميانة نيللي كريم وهي تبكي أنَّها اختارت حياتها بعد تهديدات عبد الجبار، وألقت عليها اللوم بأنها لا تهتم إلا بأمرها وأمر ابنها غير مهتمة لمشاكل من هم حولها، وطلبت منها نادرة الرحيل.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على cbc

ويعرض مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويأتي مسلسل عملة نادرة، ببطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين جاء أبرزهم، جمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، وكمال أبورية، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.