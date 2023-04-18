ضبط ‏68 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 67 ألفا و632 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات المضبوطة، 10795 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و323 مخالفة السير دون تراخيص، و12 مخالفة الدراجات النارية، و20 مخالفة موقف عشوائي، و5 مخالفات شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.