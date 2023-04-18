إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على «صحراوي بني سويف»

أصيب 5 من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق بياض العرب في اتجاه بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي

وتلقى اللواء اسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق بياض العرب اتجاه بني سويف، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى اقرب مستشفى، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفي بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث 5 أشخاص من أسرة واحدة، زوجين و3 من أبنائهما، وهم «عمر. ع . م»، 35 سنة، مهندس، مقيم في القاهرة، مصاب بسحجات وكدمات، وزوجته «شرين. ع . م»، 33 سنة، مهندسة، مصابة اشتباه كسر بالساف الأيمن، وأبنائهما «آدم»، شهرين، و«عبد الله»، 10 سنوات، مصاب بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«فريدة»، 5 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث، ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.