رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تفاصيل وديعة العامين من البنك الأهلي لشهر أبريل.. دوريات عائد متنوعة

كتب:

منة العشماوي
08:59 م | الأحد 16 أبريل 2023
تفاصيل وديعة العامين من البنك الأهلي

تفاصيل وديعة العامين من البنك الأهلي

كشف البنك الأهلي المصري، أسعار العائد على وديعة العامين لشهر أبريل 2023، ذات دوريات عائد متنوعة سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا، والحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر أبريل 2023، على وديعة العامين، يكون سعر العائد 7.31% شهريًا، و7.32% ربع سنويًا، و7.36% نصف سنويًا، و7.50% سنويًا.

أسعار العائد من البنك الأهلي المصري

وتبدأ مدة ودائع البنك الأهلي ذات دوريات عائد متنوعة، من العام وتصل حتى7 سنوات، ووديعة العام والأقل من سنتين سعر العائد عليها، 7.31% شهريًا، و7.32% ربع سنويًا، و7.36% نصف سنويًا، و7.50% سنويًا.

أسعار العائد على وديعة الـ7 سنوات

ويحصل صاحب وديعة الـ3 سنوات والأقل من 4 سنوات، على عائد 6.84% شهريًا، و6.85% ربع سنويًا، و6.88% نصف سنويًا، 7.00% سنويًا، ومدة وديعة الـ7 سنوات، 6.60% شهريًا، و6.61% ربع سنويًا، و6.64% نصف سنويًا، و6.75% سنويًا.

اقرأ المزيد:

البنك الأهلي المصري يحتفل بنهائي دوري أبطال كرة القدم سيدات ورجال

البنك الأهلي المصري راعي كأس السوبر المصري لكرة القدم 2022 ​

تفاصيل شهادة استثمار البنك الأهلي المصري لمدة عام.. عائد شهري ثابت

البنك الأهلي المصري يرفع أسعار الفائدة 2% على شهادات الاستثمار
بقلم منة العشماوي