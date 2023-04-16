تفاصيل وديعة العامين من البنك الأهلي لشهر أبريل.. دوريات عائد متنوعة

كشف البنك الأهلي المصري، أسعار العائد على وديعة العامين لشهر أبريل 2023، ذات دوريات عائد متنوعة سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا، والحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر أبريل 2023، على وديعة العامين، يكون سعر العائد 7.31% شهريًا، و7.32% ربع سنويًا، و7.36% نصف سنويًا، و7.50% سنويًا.

أسعار العائد من البنك الأهلي المصري

وتبدأ مدة ودائع البنك الأهلي ذات دوريات عائد متنوعة، من العام وتصل حتى7 سنوات، ووديعة العام والأقل من سنتين سعر العائد عليها، 7.31% شهريًا، و7.32% ربع سنويًا، و7.36% نصف سنويًا، و7.50% سنويًا.

أسعار العائد على وديعة الـ7 سنوات

ويحصل صاحب وديعة الـ3 سنوات والأقل من 4 سنوات، على عائد 6.84% شهريًا، و6.85% ربع سنويًا، و6.88% نصف سنويًا، 7.00% سنويًا، ومدة وديعة الـ7 سنوات، 6.60% شهريًا، و6.61% ربع سنويًا، و6.64% نصف سنويًا، و6.75% سنويًا.