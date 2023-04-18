ظهور «عروس البحر» بشواطئ الغردقة.. ثروة قومية ومصدر للسياحة

رصدت كاميرا أحد الغطاسين ظهور جديد لحيوان البحر على شواطئ مدينة الغردقة، وهو يسبح في منطقة عروق بالغردقة وسط إعجاب السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية المتواجدين على متن مركب سياحي أثناء رحلة بحرية حيث يأتي السياح الأجانب خصيصا لمشاهدة عروس البحر التي تعتبر من الكائنات البحرية النادرة والمهددة بخطر الانقراض.

ظهور عروس البحر على شواطئ الغردقة

كشف أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»،اليوم الثلاثاء، عن إعجاب السياح و فرحتهم بظهور سمكة عروس البحر بمنطقة عروق بشواطئ الغردقة وحرصهم على التقاط الصور التذكارية، مؤكداً أن السياح يأتون خصيصا لشواطئ الغردقة لممارسة الغوص ومشاهدة عروس البحر والكائنات البحرية النادرة.

عروس البحر ثروة قومية تساوي مليون و200 ألف دولار سنوياً

وكشف الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الشمالية بالبحر الأحمر أهمية عروس البحر وهو حيوان الدوجونج من الكائنات النادرة والمهددة بخطر الانقراض و المحبوبة لدى السياح ويعتبر عامل جذب سياحي لشواطئ الغردقة، حيث يحرص السياح على مداعبته والتقاط الصور التذكارية.

وأشار «غلاب»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أهمية عروس البحر الاقتصادية فهي محظور صيدها حيث تعتبر مصدر دخل قومي وثروة قومية يجب الحفاظ عليها في القطاع السياحي، لافتا إلى أنه طبقآ لآخر دراسات تدر عروس البحر عائد سنوي يقدر بمليون ومائتان ألف دولار سنوياً.