موعد انتهاء رمضان 2023.. «القومي للبحوث» يحدد اليوم فلكيا

موعد انتهاء رمضان 2023، من الأمور التي يسعى عدد كبير من المواطنين معرفتها في الوقت الحالي، لأنه بناء عليه يرتب الكثيرون مواعيدهم ويفكرون في أمكان قضاء إجازاتهم في عيد الفطر المبارك.

وبحسب الحسابات الفلكية في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيكون موعد انتهاء رمضان 2023 يوم 20 أبريل الجاري، وسيكون الشهر الكريم في اليوم الـ29، موضحًا أن شهر رمضان هذا العام لن يكون كاملا مثل السنوات الماضية، ليحل عيد الفطر مع غرة شهر شوال، يوم الجمعة 21 أبريل الجاري.

موعد انتهاء رمضان 2023

وأوضح المعهد، في بيان صحفي، أنّ موعد انتهاء رمضان 2023 مرتبط بظهور هلال شهر شوال، موضحًا أن هلال شوال سيولد مساء يوم الخميس المقبل 20 أبريل، وسيستمر في الأفق لفترات زمنية متفاوتة، مؤكدا أنّ الهلال سيولد في هذا التوقيت لارتباط ميلاد الشهور بحدوث كسوف الشمس المتوقع في هذا اليوم

وأوضح المعهد أنّ موعد انتهاء رمضان 2023 يتزامن مع كسوف الشمس المنتظر حدوثه يوم الخميس 29 رمضان، 20 أبريل 2023، دليل واضح تمامًا على ميلاد هلال شهر شوال، حيث إن كسوف الشمس يحدث دومًا مع ميلاد الهلال الجديد، ومع ميلاد الشهر المقبل موعد انتهاء رمضان 2023.

موعد انتهاء رمضان 2023 في مصر

وأشار إلى أنّ الكسوف يكون كسوفا حلقيا على مساحة عرضها 49 كيلومترًا، ويستغرق مدة قدرها دقيقة و16 ثانية، عند ذروة الكسوف يغطي قرص القمر نحو 101.3% من كامل قرص الشمس.

وسيُرى الكسوف حلقيًا في كل من شبه جزيرة نورث ويست وجزيرة بارو في غرب أستراليا ، والأجزاء الشرقية من تيمور الشرقية، وكذلك جزيرة دامار وأجزاء من مقاطعة بابوا في إندونيسيا.ويرى ككسوف جزئي في كل من جنوب وشرق قارة أسيا، قارة أستراليا، المحيط الباسفيكي، المحيط الهندي، القارة القطبية الجنوبية.

وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و25 دقيقة تقريبا، ولكن لا يمكن رؤيته في مصر.