إصلاح تسريب في خط مياه على طريق السادات ببني سويف

أعلنت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، الانتهاء من أعمال إصلاح العُطل المفاجئ الناتج عن تسريب في خط المياه بمنطقة شارع وطريق السادات بمدينة بني سويف، والتي تسببت في وجود مياه بالشرع وإعاقة للحركة المرورية.

عُطل بخط مياه عمومي بطريق السادات في بني سويف

وأضافت «حدث في ساعة متأخرة من مساء أمس عطل عبارة عن تسريب من عداية حديد قطر 500 مم، حيث تم إيقاف محطتى المياه الأمريكي والتشيك، وجرى سحب المياه لكشف العطل والإصلاح، ثم الدفع بمعدات شركة المياه بالتعاون مع الوحدة المحلية في سحب وشفط المياه والتعامل مع تداعيات العطل حتى الإنتهاء من إصلاحه».

محافظ بني سويف يوجه بسرعة إصلاح العطل

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال إصلاح العطل، حيث إنتقل إلى مكان العطل االلواء سامي علام السكرتير العام المساعد وتفقد الحالة المرورية وانتظامها بمنطقة الدوية، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ الإجراءات الفنية والمرورية اللازمة التي تم تنفيذها لإصلاح عطل مفاجئ في خط المياه بمنطقة شارع وطريق السادات بمدينة بني سويف.

واطمئن السكرتير العام المساعد على عودة الحركة المرورية إلى مسارها الطبيعي وفتح الطريق أمام المركبات، فضلًا عن عودة ضخ المياه و تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وسحب المياه الناجمة عن العطل،

رافق السكرتير العام المساعد كل من المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وأسماء مجدي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ورجال المرور والمختصين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.