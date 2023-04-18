جابر القرموطي مع منى عبدالوهاب في «أنا والقناع» الليلة

تستضيف اليوم الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها «أنا والقناع»، الإعلامي جابر القرموطي في واحدة من الحلقات الاستثنائية على مدار حلقات هذا البرنامج الذي يذاع يوميًا في تمام الساعة 6.30 على شبكة قنوات الحياة، والساعة 10 على قناة cbc.

يفتح جابر القرموطي قلبه خلال الحلقة التي تُعرض على جزئين، ويتطرق لمناطق مؤثرة في حياته لم يكشفها من قبل، ويروي تفاصيل أصعب لحظات مرت عليه بعد تركه لبرنامجه مانشيت، وكيف كان شعوره بعد فقدانه أشقائه الثلاث.

تفاصيل برنامج أنا والقناع

أنا والقناع، برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، واستضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانة شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وايمن بهجت قمر ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة 6.30 مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة 10 مساءً.