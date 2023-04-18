إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم في الشرقية

وقع حادث تصادم بين عدة سيارات على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى في العاشر من رمضان، أدى إلى إصابة 9 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة تؤكد إصابة 9 أشخاص، نتيجة وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات على طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى، أمام دوران العاشر من رمضان.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث فور وقوعه، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى بالعاشر، لتقديم الرعاية الطبية للحالات المصابة، كما تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

9 مصابين في حادث بالشرقية

وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات بالواقعة، فيما تم اتخاذ إجراءات قانونية لازمة حيال الواقعة، ويتم متابعة الحالة الصحية لعدد 9 مصابين جراء الحادث في مستشفى بالعاشر من رمضان بالشرقية.