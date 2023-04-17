تنورة ومزمار وألعاب نارية في ختام الدورة الرمضانية لـ«مستقبل وطن» بالأقصر

وسط أجواء رمضانية وكرنفال شعبي، اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر أكبر وأضخم دورة كرة قدم رمضانية نظمتها أمانة الحزب بالمحافظة، بحفل استعراضي فني تضمن تقديم فقرات تنورة ومزمار وألعاب نارية وكف بلدي، بحضور الدكتور محمد العماري أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وقيادات وأعضاء الحزب وأهالي قرية الضبعية بمدينة القرنة.

وفاز بكأس الدورة التي نظمها الحزب بالتعاون مع الإعلامي حسين المصري، أمين مساعد أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن بالأقصر، فريق فيوتشر الأقصر، وذلك بعد تغلبه على فريق نابولي بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب مركز شباب الضبعية، وتم خلالها استخدام تقنية var لأول مرة.

جائزة أفضل أخلاق

وخلال حفل الختام سلم «العماري» عدد كبير من جوائز البطولة للفائزين، تضمنت جائزة لأول مرة وهي جائزة أفضل أخلاق، كما تم تسليم جوائز هداف البطولة وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب وأفضل تعليقن بالإضافة إلى جوائز فرق الطلائع والنشء المشاركة في الدورة، وجوائز لرواد الكرة وكبار اللاعبين من الفرق المشاركة في الدورة وهي فرق ريال مدريد ونابولي وفيوتشر ونجوم المستقبل، فضلا عن تكريم اللجنة المنظمة للدورة ولجنة الحكام.

الوعي الرياضي والثقافي

وأعرب أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر سعادته بالتنظيم المتميز للدورة الرمضانية، وحرص الشباب على المشاركة في هذه الأنشطة الرياضية، بما يؤكد نمو الوعي الرياضي والثقافي والاجتماعي بينهم، معرباً عن تقديره لجهود الإعلامي حسين المصري، راعي الدورة، وأهالي الضبعية الذين ساهموا في إظهار ختام الدورة بشكل جمالي ومشرف.

تعزيز الروابط الاجتماعية

فيما أكد الإعلامي حسين المصري أهمية إقامة مثل هذه الدورات، خاصة وأنها تقليد رمضاني لحزب مستقبل وطن، هدفه الأول هو تعزيز الروابط الاجتماعية وقواعد المنافسة الشريفة.

حضر حفل الختام من حزب مستقبل وطن بالمحافظة، عمر شوقي أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن بالأقصر، ومحمد عمران أمين العلاقات العامة بالحزب بالأقصر، والمهندس هيثم حجاج أمين التنظيم بأمانة الحزب ببندر الأقصر، والدكتور يسري العماري أمين الشباب ببندر الأقصر، ووليد الضوي أمين مساعد العمل الجماهيري بالحزب بالأقصر.

كما حضر حفل الختام حجازي النحاس، نائب رئيس مدينة القرنة، والقيادات الشعبية بقرية الضبعية، وقيادات مجلس إدارة مركز شباب الضبعية، وعدد كبير من أهالي قرية الضبعية بمدينة القرنة.