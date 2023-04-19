الاستعلام عن رقم بطاقة التموين من «مصر الرقمية».. يظهر الاسم وعدد الأفراد

الاستعلام عن رقم بطاقة التموين بالاسم، من أكثر الخدمات التموينية التي تلقى رواجا عبر بوابة مصر الرقمية، نظرا لرغبة أصحاب البطاقات التموينية، في معرفة عدد وأسماء الأفراد المدرجين على البطاقة، وبالتالي تحديد حصة السلع المخصصة للبطاقة.

الاستعلام عن رقم بطاقة التموين بالاسم

وتوفر بوابة مصر الرقمية، العديد من الخدمات التموينية إلكترونيا، فيما تأتي خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم، من أكثر الخدمات التي يستخدمها ويبحث عنها أصحاب البطاقات، لمعرفة رصيد السلع المخصص للأسرة، والحصص الشهرية من السلع، بناء على معرفة عدد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1- تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنــا.

2- اختيار خدمة التموين من بين الخدمات الحكومية التي تقدمها البوابة.

3- الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

4- النقر على ابدأ الخدمة.

5- تظهر بيانات البطاقة التموينية، ثم تتم الموافقة على الشروط والأحكام، والضغط على التالي.

6- سيظهر أمامك بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

كما تتيح خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين للأسرة معرفة عدد الأفراد الذين تم حذفهم من البطاقة لانطباق محددات الاستبعاد من التموين عليهم.