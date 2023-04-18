«التموين»: استمرار صرف زيادة الدعم على البطاقات حتى يونيو المقبل

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ صرف زيادة الدعم على بطاقات التموين، والمتراوح قيمته بين 100 و300 جنيه للأسر الأولى بالرعاية، مستمر حتى شهر يونيو المقبل، وذلك للأسر الذين صرفوا الزيادة على مدار الأشهر الماضية، والتي بدأت في سبتمبر 2022.

زيادة دعم بطاقات التموين

ونوهت وزارة التموين، أنه يجري حاليا استكمال صرف قيمة الدفعة الثامنة لأصحاب البطاقات من زيادة التموين، التي بدأ صرفها مع السلع التموينية لشهر أبريل الجاري، وأنه يتبقى فقط دفعتين من زيادة دعم التموين، وهما كالتالي:

الدفعة التاسعة: سيحل موعد صرفها مع السلع التموينية لشهر مايو.

الدفعة العاشرة: سيحل موعد صرفها مع السلع التموينية لشهر يونيو.

ومنحت الحكومة منذ شهر سبتمبر الماضي، دعما استثنائيا للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.

قيمة زيادة التموين

وتختلف قيمة زيادة التموين المقررة لأصحاب البطاقات، وفقا لعدد الأسر المدرجة على البطاقة الواحد كالتالي:

- بطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة تحصل على سلع بقيمة 100 جنيه.

- بطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو 3 تحصل على سلع بقيمة 200 جنيه.

- بطاقة التموين المقيد عليها أكثر من 3 أسر تحصل على سلع بقيمة 300 جنيه.