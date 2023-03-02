بنك التنمية الصناعية يطرح شهادة «اختيارك» الادخارية.. عائد يتجاوز 17%

يتيح بنك التنمية الصناعية عدة شهادات ادخارية من ضمنها شهادة «اختيارك» الثلاثية ذات العائد الثابت بالجنيه المصري للأفراد وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية التفاصيل.

وبحسب جدول أسعار الفائدة في بنك التنمية الصناعية لمارس 2023، على شهادة «اختيارك» الثلاثية ذات العائد الثابت بالعملة المحلية للأفراد، تصدر الشهادة بفئة تبدأ قيمتها الأسمية للشهادة الواحدة 5000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة «اختيارك» في بنك التنمية الصناعية

وبحسب جدول أسعار الفائدة في بنك التنمية الصناعية، سيكون الحد الأدنى للشهادة 50 ألف جنيه في أول مرة للشراء ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ5000 جنيه بدون حد أقصى، والشهادة أسمية ولا يجوز التنازل عنها، ومدتها 3 سنوات.

سعر العائد الثابت طوال مدة الشهادة

وبالنسبة لسعر العائد الثابت طوال مدة الشهادة طبقا لدورية صرف العائد، تكون دورية الصرف الأسبوعي بعائد 15.50 سنويا، والشهري بعائد 16.00%، والربع سنوي 16.25%، والنصف سنوي بعائد 16.50%، والسنوية 17.25%.

ويمكن شراء الشهادات بأسماء الغير والقصر من خلال شروط وأحكام المنظمة لها بتعليمات البنك، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

احتساب العائد

ويبدأ احتساب العائد في بنك التنمية الصناعية من اليوم التالي لشراء الشهادة، وفي حال استرداد الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق يتم إعادة احتساب العائد على أساس العائد المستحق عن الشهور الكاملة فقط بعد تطبيق غرامة استرداد من السعر المحتسب، يكون 6.00% إذا تم الاسترداد من الشهر السابع وحتى نهاية السنة الأولى.

و5.00% إذا تم الاسترداد خلال العام الثاني، و4.00% إذا تم الاسترداد خلال العام الثالث وحتى قبل تاريخ الاستحقاق، فيما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة في حدود 95% من قيمتها الأسمية ومعدل عائد 2% بحد أدنى فوق العائد الساري على الشهادة.