أسعار الخضروات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية اليوم

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة عن الأسواق، وذلك تيسيرا على المواطنين.

أسعار الخضروات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية

وتأتي أسعار الخضراوات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين كما يلي:

-الطماطم يصل سعرها لنحو 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس سجلت نحو 9 جنيهات.

- سجل سعر البسلة اليوم نحو 22 جنيها.

‏‎‏- بلغ سعر البصل الأبيض نحو 14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-‏‎ البصل الأحمر بـ14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الكوسة سجل سعرها نحو 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الجزر سجل سعره نحو 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومي يصل سعره لنحو 6 جنيهات.

- الفاصوليا يصل سعره إلى 12.5 جنيه.

- الفلفل الرومى يصل سعره إلى نحو 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار يصل سعره إلى نحو 13.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض يصل سعره إلى نحو 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس يصل سعره إلى نحو 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى يصل سعره إلى نحو 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان يصل سعره إلى نحو 35 جنيها.

‏‎‏‎‏- الليمون سجل نحو 15 جنيها.

‏‎‏‏‎‏‎‏- تفاح أحمر إيطالي بـ30 جنيها.

‏‎‏- الجوافة بـ 17.5 جنيه.

- الموز البلدي سجل نحو 12 جنيها.

- الفراولة تصل إلى 15 جنيها.

- اليوسفي وصل سعره إلى نحو 15 جنيها.