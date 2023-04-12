شعبة الخضار: أسعار الخضروات مستقرة في الأسواق.. الطماطم بـ4 جنيهات

قال أحمد سامي، عضو شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة الجيزة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأسواق المصرية الفترة الحالية غنية بكل أنواع الخضروات، في ظل أن أسعار الخضروات تشهد الفترة الراهنة استقرارا ملحوظا.

استقرار أسعار الخضروات الفترة المقبلة

وأضاف سامي أن أسعار الخضروات شهدت منذ عدة أيام تراجعا ملحوظا وصل إلى 10 جنيهات وقد ازداد الإقبال على شراء الخضروات الفترة الراهنة بمناسبة شهر رمضان المبارك، متوقعا استقرار الأسعار الفترة المقبلة.

أسعار الخضروات

وأوضح عضو شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة الجيزة التجارية أن سعر الطماطم يتراوح ما بين 4 و6.25 جنيه، والبطاطس بين 4 و5.5 جنيه، والكوسة من 4 إلى 8 جنيهات والملوخية ما بين 9 إلى 13 جنيها كما يتراوح سعر الفول الأخضر ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

وتابع أن البصل يتراوح سعره ما بين 9 و15 جنيهًا، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء ما بين 14 و20 جنيهًا، بعد أن وصل سعرها إلى 25 جنيهًا والباذنجان البلدي ما بين 7 و11 جنيها والباذنجان الرومي بين 5 و9 جنيهات.