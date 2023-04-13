شعبة الخضر: أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة في الأسواق.. الطماطم بـ4 جنيهات

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الحالية تشهد كل أنواع الخضروات والفاكهة هدوء ملحوظا فيما يخص الأسعار، ويعتبر الإقبال على شراء الخضروات والفاكهة مستمر طوال العام ولكن شهدت كل أنواع الخضروات إقبالا متزايدا على الشراء الفترة الراهنة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة الفترة المقبلة

وأكد النجيب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العديد من أنواع الخضروات والفاكهة شهدت تراجعا ملحوظا في أسعارها منذ عدة أيام، متوقعا استمرار استقرار الأسعار الفترة المقبلة.

أسعار الخضروات

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية أن سعر الطماطم يتراوح ما بين 4 و6.25 جنيه، والبطاطس بين 4 و5.5 جنيه، والكوسة من 4 إلى 8 جنيهات والملوخية ما بين 9 إلى 13 جنيها كما يتراوح سعر الفول الأخضر ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

وتابع أن البصل يتراوح سعره ما بين 9 و15 جنيهًا، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء ما بين 14 و20 جنيهًا، بعد أن وصل سعرها إلى 25 جنيهًا والباذنجان البلدي ما بين 7 و10 جنيهات والباذنجان الرومي بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأضاف حاتم النجيب أن سعر البرتقال أبو سرة يتراوح ما بين 5 و8 جنيهات، والصيفي بين 3 و5 جنيهات، واليوسفي بين 8 و12 جنيهًا، كما يتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 7 و20 جنيهًا، ويتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيهًا، والفراولة بين 7 و10 جنيهات، والكنتالوب ما بين 5 إلى 10 جنيهات، والموز البلدي ما بين 5.5 و7.7 جنيه، بينما يتراوح سعر عنب مستورد أصفر ما بين 30 إلى 40 جنيهًا.