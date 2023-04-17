رئيس شعبة الخضر: تراجع أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق قريبًا

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية تشهد منذ فترة هدوء ملحوظا وذلك بسبب وفرة المعروض في ظل أن الفترة الراهنة تشهد إقبالا متزايدا من جانب المواطنين على الشراء بمناسبة شهر رمضان.

انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة الفترة المقبلة

وأضاف «النجيب»، أن الدولة المصرية تراقب باستمرار كافة الأسواق وذلك لرصد أي تلاعب ناتج من التجار فيما يخص بالأسعار، متوقعا انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة الفترة المقبلة تزامنا مع بدأ موسم العروة الصيفية والإنتاج الكبير.

أسعار الخضروات

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضر و الفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الطماطم يتراوح في الأسواق ما بين 4 و 6.5 جنيه، والبطاطس بين 4 و5.5 جنيه، والكوسة من 3 إلى 7 جنيهات والملوخية ما بين 8 إلى 14 جنيها كما يتراوح سعر الفول الأخضر ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

وأشار، إلى أن البصل يتراوح سعره ما بين 9 و13 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء ما بين 12 و15 جنيهًا، والباذنجان البلدي ما بين 7 و9 جنيهات والباذنجان الرومي بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

ولفت إلى أن سعر التفاح الأمريكي يتراوح ما بين 18 و30 جنيها، و التفاح السوري ما بين 25 و35 جنيها، و يتراوح سعر الخوخ ما بين 6 و16 جنيهًا، كما يتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 7 و20 جنيهًا، ويتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيهًا، والفراولة بين 7 و10 جنيهات، والكنتالوب ما بين 5 إلى 10 جنيهات، والموز البلدي ما بين 5.5 و7.7 جنيه، بينما يتراوح سعر عنب مستورد أصفر ما بين 30 إلى 40 جنيهًا.