غرامات ركوب القطارات دون تذكرة في العيد.. تبدأ من 15 جنيها

يستقل بعض الركاب القطارات دون دفع تذاكر في عيد الفطر، ما يعرضهم للغرامات التي تفرضها هيئة السكة الحديد على مستقلي خطوط القطارات بالوجهين القبلى والبحرى.

وفي السطور التالية، نعرض غرامات ركوب القطارات دون الحصول على تذاكر في عيد الفطر.

غرامات ركوب القطارات دون تذكرة

وتختلف غرامة ركوب القطارات دون تذكرة وفق نوع القطر، وتأتي كما يلي:

1- غرامة القطارات الأسباني 30 جنيها.

2- غرامة ركوب القطارات الفرنساوي المكيفة دون تذكرة 30 جنيها.

3- غرامة ركوب قطارات الـvip تصل إلى 40 جنيها.

4- غرامة ركوب قطارات النوم بدون تذكرة تصل إلى 40 جنيها.

5- غرامة ركوب قطارات الدرجة الثالثة بدون تذكرة تصل إلى 50 جنيها.

6- غرامة ركوب القطارات الثالثة المكيفة بدون تذكرة تصل إلى 50 جنيها.

7- غرامة ركوب القطارات المحسنة بدون تذكرة 20 جنيها.

8- غرامة ركوب القطارات تحيا مصر بدون تذكرة 20 جنيها.

9- غرامة ركوب قطارات الضواحي بدون تذكرة تصل إلى 15 جنيها.

وتيسيرا على الركاب قررت هيئة السكة الحديد الدفع بقطارات إضافية خلال عيد الفطر.

قطارات إضافية في عيد الفطر

قطار 1940 قطارVIP، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21:50 يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023.

- قطار 1941 قطارVIP، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 22:30 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023.

- قطار 1938 ثالثة مكيفة، القاهرة- أسوان، قيام الساعة 22:40 يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023.

- قطار 1939 ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 19:25 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023.

- قطار 1942 ثالثة مكيفة، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 16:55 يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023.

- قطار 1943 ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 20:00 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/5/2023.

- قطار 2202 تهوية ديناميكية، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 15:15 يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023.

- قطار 2203 تهوية ديناميكية، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15:00 يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 29/4/2023.

- قطار 2204 تهوية ديناميكية، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 24:40 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى ليلة 29 /4/2023.

- قطار 2205 تهوية ديناميكية، أسوان/ القاهرة، قيام الساعة 10:30 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023.