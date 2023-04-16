يستعد المواطنون لشد الرحال وتجهيز أمتعتهم للسفر وقضاء أجازة العيد، ويشغل بالهم في هذه الفترة مواعيد القطارات لاختيار الأنسب منها بالنسبة لهم، حيث عدلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد القطارات في رمضان وأضافت المزيد على الخطوط، للتيسير على المواطنين.

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم

وتستعرض «الوطن» مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الأحد 16-4-2023، وفق ما هو معلن من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

مواعيد قطارات التالجو

- قطار تالجو رقم 2025 القاهرة - أسوان، قيام الساعة 8:50 صباحا ووصول الساعة 10.35 صباحا.

قطار تالجو رقم 2023 القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 2 ظهرا ووصول الساعة 4:30 مساء.

- قطار تالجو رقم 2022، الاسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35 صباحا.

- قطار تالجو رقم 2024، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 2 ظهرا ووصول الساعة 4.30 مساء.

- قطار تالجو رقم 2030 القاهرة - أسوان، قيام الساعة 7مساءً ووصول الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.

قطار تالجو رقم 2031، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 7مساءً ووصول الساعة 6,50 صباح اليوم التالي.

مواعيد قطارات الصعيد اليوم الأحد 16-40-2023

- قطار 905 القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 9.00 صباحاً ووصول الساعة 11.30.

- قطار 916 الاسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 15.00 ووصول الساعة 17.30.

- قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة، القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 17:00 ويصل الساعة 19:55.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة، الإسكندرية - أسوان، قيام الساعة 05:45 ويصل الساعة 22:35.

- قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 10:00 ووصول الساعة 12:40.

- قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة أسوان - القاهرة، قيام الساعة 04:10 ويصل الساعة 16:40.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 5:45.

- قطار 8 روسي تهوية، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 5:10.

مواعيد قطارات الـVIP

- قطار 921 VIP، القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الإسكندرية الساعة 21:40.

- قطار 906 VIP، الإسكندرية - القاهرة، الساعة 7:30.

- قيام قطار 928 VIP، الإسكندرية - القاهرة، الساعة 3:00.