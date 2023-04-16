مواعيد القطارات من أسوان في عيد الفطر 2023.. المكيف والروسي

اقترب حلول عيد الفطر المبارك، وتنشط حركة القطارات بين القاهرة ومحافظات الجمهورية، نظرا لسفر عدد طبير من المواطنين إلى مسقط رأسهم لقضاء إجازة عيد الفطر، لذا يسعى الكثيرون لمعرفة مواعيد القطارات من أسوان في عيد الفطر 2023.

فمواعيد القطارات من أسوان في عيد الفطر2023، هي بداية قيام القطار من صعيد مصر مرورًا بشتى محافظات صعيد مصر وصولًا إلى القاهرة، إذ إنّ أسوان بداية خط الصعيد، بينما توجد قطارات فرعية عدة من الأقصر وأسوان وأسيوط.

مواعيد القطارات من أسوان في عيد الفطر 2023

مواعيد القطارات من أسوان في عيد الفطر 2023 متعددة وممتدة طوال اليوم ما بين المكيف والروسي والإسباني والقطارات مميزة الخدمة، vip فضلًا عن قطارات التالجو والقطارات المميزة والروسي ديناميكي التهوية والروسي المكيف، وفقًا لهيئة السكك الحديدية.

خريطة مواعيد القطارات من أسوان في عيد الفطر 2023

وتنشر «الوطن» لمتابعيها مواعيد القطارات من أسوان في عيد الفطر 2023 على مدار اليوم وفقًا لهيئة السكك الحديدية.

- قطار رقم 981 مكيف اتجاه أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان في تمام الساعة 5:30 صباحًا.

- قطار رقم 2015 مكيف اتجاه أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 02:00 مساءً.

قطار رقم 2013 مكيف اتجاه أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 02.30 ظهرًا.

مواعيد القطارات المكيفة من أسوان في عيد الفطر 2023

قطار رقم 983 مكيف اتجاه أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 07:30 صباحًا.

قطار رقم 2007 مكيف اتجاه أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 03:15 عصرًا.

قطار رقم 89 مكيف اتجاه أسوان - الإسكندرية، قيام من محطة أسوان الساعة 11:15 صباحًا.

قطار رقم 2011 مكيف اتجاه أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 5:15 صباحًا.

قطار رقم 989 مكيف اتجاه أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 11:00 مساءً.

قطار رقم 997 مكيف اتجاه أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 8:45 مساءً.

قطار رقم 1903 مكيف اتجاه أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 05:00 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي من أسوان في عيد الفطر 2023

قطار رقم 157 روسي اتجاه أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 07:40 مساءً.

قطار رقم 163 روسي اتجاه أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 04:00 صباحًا.

قطار رقم 1011 روسي اتجاه أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 11:20 مساءً.

قطار رقم 187 روسي اتجاه أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 6:30 مساءً.

قطار رقم 1015 روسي اتجاه أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 5:30 عصرًا.

قطار رقم 81 روسي اتجاه أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 4:30 صباحًا.

قطار رقم 1010 روسي اتجاه أسوان القاهرة، قيام محطة أسوان الساعة 12:05 صباحًا.

قطار رقم 833 روسي اتجاه أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 12:10 صباحًا.

قطار رقم 1013 روسي اتجاه أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 01:50 ظهرًا.