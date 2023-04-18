مسلسل كشف مستعجل الحلقة 12.. هل تخبر لي لي الشرطة بالحقيقة؟

انتهت أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 11 بالعديد من الأحداث المثيرة، حيث وقع الدكتور سهام «الفنان محمد عبدالرحمن»، ويوسف «الفنان مصطفى خاطر»، في ورطة كبيرة عندما ضبطتهما «لي لي» زوجة «سهام» مختبئين في دولاب غرفة نومها من أجل البحث عن التوكيلات التي وقع عليها عبدالرحمن.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 12

ووقعت مشاجرة كبيرة بين لي لي والدكتور سهام ويوسف، ولا يعلم الجمهور ماذا سيسحدث في مسلسل كشف مستعجل الحلقة 12 وهل تبلغ «لي لي» الشرطة، بعدما منعها يوسف الحلقة السابقة.

مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل ويعاد 6 مرات يوميًا عبر 4 قنوات، وهي: dmc، وقناة dmc دراما، وقناة الحياة، وقناة الحياة مسلسلات، وذلك في عدة أوقات.

يعرض مسلسل كشف مستعجل يوميا على شاشة dmc دراما في تمام الساعة 8.30 صباحًا.

ويعرض يوميًا مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة الساعة 4.30 صباحًا، وفي تمام الساعة 1.30 ظهرًا.

موعيد عرض إعادة الحلقة 9 من مسلسل كشف مستعجل

- يعرض على قناة DMC، الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يعرض على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساء.

مسلسل كشف مستعجل

ومسلسل كشف مستعجل من المسلسلات القصيرة الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقط يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

مسلسل كشف مستعجل من بطولة ميمي جمال وهنادي مهنا ومصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهو من تأليف وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.