ملخص الحلقة 11 من مسلسل كشف مستعجل.. هل تفسخ عاليا خطبتها؟

شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل كشف مستعجل، حيث سرق الدكتور سهام عز الرجال- محمد عبد الرحمن- عقد الشقة من زوجته - لي لي- إلهام وجدي، بالاتفاق مع يوسف - مصطفى خاطر- لتسليمه لوالدته، واقتحمت زوجته الشقة، وأمسكته متلبسا بالسرقة، وسددت له عدة ضربات تسببت في إصابته بكدمات في وجه.

الحلقة 11 من مسلسل كشف مستعجل

أثناء أحداث الحلقة 11 من مسلسل كشف مستعجل، هدد يوسف سهام بالقتل حتى لا يفضح أمره بعد أن اعترف له بجرائمه، وهو ما دفع سهام أن يتخلص منه بأن يضع له السم في الشاي لكن نفسه لم تطاوعه على ذلك فقد اعترف له بما كان سيفعله، ليرد عليه يوسف: «أنت طيب أووي يا سهام وما تسحتقش القتل.. أنا مش هاقتلك»، إلا أن مودي الجزاز- محمد لطفي- لم يوافق يوسف على عدم قتل سهام وأجبره على تنفيذ هذا الطلب.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

ويعتذر سهام لزوجته على سرقة عقد الشقة، ليفاجئ بأنها جهزت له العقد، ليذهب به سهام لوالده وهي لم تصدق ذلك، فتغير وجهة نظرها حول لي لي قائلة: «طلعت طيبة أووي وأنا كنت ظالماها» وذهبت إلى شقتها لتتصالح معها وأخبرتها بأنها هي أيضا تحبها، ونصح سهام عاليا شقيقته بأن تفسخ خطبتها من يوسف بسبب جرائمه التي ارتكبها.

مسلسل كشف مستعجل

قصة مسلسل كشف مستعجل، بطولة مصطفى خاطر في شخصية يوسف المريض النفسي، وهنادي مهنا في دور شقيقة الدكتور سهام، ومحمد عبد الرحمن الدكتور سهام الطبيب النفسي، كشف مستعجل مسلسل كوميدي من تأليف إيهاب بليبل وإنتاج كريم أبو ذكري، وإخراج شادي الرملي، تدور أحداثه في 15 حلقة.