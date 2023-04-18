اﻟﺣﻠﻘﺔ 12 من كشف مستعجل.. نقل الدكتور سهام إلى المستشفى

ورطة كبيرة وقع فيها الدكتور سهام ويوسف، عندما ضبطتهم لي لي مختبئين في دولاب غرفة نومها من أجل البحث عن التوكيلات التي وقع عليها عبدالرحمن، وتحدث مشاجرة كبيرة بين الأطراف الثلاثة، وتحاول لي لي إبلاغ الشرطة، إلا أن يوسف يمنعها، وتحدث مشاجرة كبيرة بين الثلاثة وتكون النتيجة تعرّض الدكتور سهام للإصابة ويتمّ نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل كشف مستعجل

تعرض الليلة أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل كشف مستعجل على dmc والحياة في المواعيد التالية:

- كشف مستعجل قناة DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- كشف مستعجل يُعاد على شاشة dmc في تمام الساعة 8.30 صباحًا.

- كشف مستعجل قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساءً.

- كشف مستعجل، يُعاد على قناة الحياة في تمام الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا.

مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل هو مسلسل اجتماعي كوميدي، ويشارك به كوكبة من النجوم، منهم محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري، وهو سبق عرضه كاملا ودون أي إعلانات عبر المنصة الرقمية الأشهر watch it.