عدد ساعات الصيام وموعد أذان المغرب اليوم 26 رمضان

يتابع المسلمون في مختلف باقع الأرض عدد ساعات الصوم اليوم، الموافق 26 رمضان 2023، 17 أبريل الجاري، وموعد الإفطار، حيث اختلفت المواعيد، دقائق بسيطة اليوم عن مواعيد أذان المغرب ومدفع الافطار في الأيام السابقة، وهذا أيضا زاد عدد ساعات الصيام ما بين دقيقة ودقيقتين، وفق ما كشف عنه الموقع الرسمي لهيئة المساحة.

عدد ساعات الصوم في يوم 26 رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم اليوم، 26 رمضان، 14 ساعة و48 دقيقة، إذ بدأ الصيام من الساعة 3:56 فجرا، حتى الساعة 6:23 مساء، مع مدفع الإفطار ورفع أذان المغرب، وفق إمساكية شهر رمضان لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة والإمساك والسحور 26 رمضان

- صلاة المغرب 6:23 مساء.

- صلاة العشاء 7:45 مساء.

- السحور 1:38 فجرا.

- الإمساك 3:38 فجرا.

- صلاة الفجر 3:56 فجرا.

- الشروق 5:27 صباحا.

- صلاة الظهر 11:55 صباحا.

- صلاة العصر 3:30 مساء.

عدد ساعات الصوم في الـ 3 أيام الأواخر من رمضان

وعن عدد ساعات الصوم في آخر ثلاثة أيام من شهر رمضان، فتباينت بين يوم وآخر، كما يلي:

- 27 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة.

- 28 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و51 دقيقة.

- 29 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.